| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
女子闖入三貂嶺火車站鐵道遭撞 台鐵單向通行 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 國際

一胎化解禁1年 中國逾半家庭不想再生

中國在去年就結束實施30多年的一胎化政策，但有調查顯示，在擁有1名子女的中國家庭中，有超過一半的比例不想再生第2胎。（法新社）

2017-01-02  11:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國為因應國內人口老化，早在去年就結束實施30多年的一胎化政策，全面實施一對夫婦可生育2個孩子政策。有外媒報導指出，一項調查顯示，在擁有1名子女的中國家庭中，有超過一半的比例不想再生第2胎。

綜合外媒報導，中國全國婦女聯合會日前進行一份調查報告，針對北京、遼寧等10省的一胎化家庭父母進行訪問，是否有意願生育第2胎，受訪家庭中僅有20.5%表達有意生育第2胎，53.3%沒有意願，不確定的比例為26.2%，不想生和不確定生的家庭比例高達79.5%。

報告也分析，在經濟發展蓬勃的省分、城市家庭，想生第2胎的意願相對較低，其中以北京和東部省分不想生第2胎的家庭比例最高。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一胎化 中國 人口 生育
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：一胎化解禁1年 中國逾半家庭不想再生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.