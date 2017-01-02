一胎化解禁1年 中國逾半家庭不想再生

中國在去年就結束實施30多年的一胎化政策，但有調查顯示，在擁有1名子女的中國家庭中，有超過一半的比例不想再生第2胎。（法新社）

2017-01-02 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國為因應國內人口老化，早在去年就結束實施30多年的一胎化政策，全面實施一對夫婦可生育2個孩子政策。有外媒報導指出，一項調查顯示，在擁有1名子女的中國家庭中，有超過一半的比例不想再生第2胎。

綜合外媒報導，中國全國婦女聯合會日前進行一份調查報告，針對北京、遼寧等10省的一胎化家庭父母進行訪問，是否有意願生育第2胎，受訪家庭中僅有20.5%表達有意生育第2胎，53.3%沒有意願，不確定的比例為26.2%，不想生和不確定生的家庭比例高達79.5%。

報告也分析，在經濟發展蓬勃的省分、城市家庭，想生第2胎的意願相對較低，其中以北京和東部省分不想生第2胎的家庭比例最高。