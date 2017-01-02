女童頭卡死門軸縫隙 網友驚呼：怎麼進去？

中國雲南一名女學生頭部遭卡玻璃門軸縫隙，動彈不得。（擷取自網路影片）

2017-01-02 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省普洱市一間特殊學校昨日發生意外，一名13歲女學生與同學打鬧時，竟遭學校餐廳的玻璃門夾住頭部動彈不得，由於門軸縫隙極為狹窄，情況一度危急，幸好消防員獲報後迅速到場，把玻璃門破壞後順利將她救出。

綜合中媒報導，該名女學生頸部被牢牢卡在兩道玻璃門軸內側的縫隙，讓她呈現頭顱在外、身軀卻在餐廳內的狀況，畫面頗為駭人。消防人員到場後先拿衣物把女學生的頭頸與軀體蓋住後，迅速把門軸鋸斷，再緩緩抱起女童將其救出。

報導稱，女童被救出後並無大礙，網友研判，「玻璃門軸處寬度僅十數公分，而且跟大門開關為反向，女童的頭怎麼可能卡的進去」，懷疑其遭到同學霸凌。