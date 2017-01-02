巴西爆滅門血案 男子槍殺妻兒等12名姻親

男子殺死前妻和兒子。（圖擷取自臉書）

2017-01-02 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕巴西東南部城市坎皮納斯（Campinas）昨日發生滅門血案，一名男子闖入當時正舉辦新年派對的前妻家中，開槍殺死至少12名姻親，8歲的兒子也被殺死，最後飲彈自盡。

綜合媒體報導，據當地警方表示，46歲槍手疑似不滿前妻而痛下毒手，當天越過圍欄，闖進屋內開槍殺死13人，有12名是他的姻親，另外有3人受傷。有報導指出，槍手與前妻最近才分手。

一名鄰居表示，在午夜前約一刻鐘聽到爆裂聲，但未在當下認出是槍聲，而非新年煙火爆炸聲。直到有一名受傷的人前來求助後，才知道有人中槍。