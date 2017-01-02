| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》球迷失望！林書豪明對爵士無法復出 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 國際

巴西爆滅門血案 男子槍殺妻兒等12名姻親

男子殺死前妻和兒子。（圖擷取自臉書）

2017-01-02  07:56

〔即時新聞／綜合報導〕巴西東南部城市坎皮納斯（Campinas）昨日發生滅門血案，一名男子闖入當時正舉辦新年派對的前妻家中，開槍殺死至少12名姻親，8歲的兒子也被殺死，最後飲彈自盡。

綜合媒體報導，據當地警方表示，46歲槍手疑似不滿前妻而痛下毒手，當天越過圍欄，闖進屋內開槍殺死13人，有12名是他的姻親，另外有3人受傷。有報導指出，槍手與前妻最近才分手。

一名鄰居表示，在午夜前約一刻鐘聽到爆裂聲，但未在當下認出是槍聲，而非新年煙火爆炸聲。直到有一名受傷的人前來求助後，才知道有人中槍。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 巴西 殺人 滅門
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：巴西爆滅門血案 男子槍殺妻兒等12名姻親


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.