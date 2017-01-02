「好萊塢」變「好大麻」！洛杉磯地標遭新年惡搞

洛杉磯著名地標「好萊塢」（HOLLYWOOD）遭惡搞成「好大麻」（HOLLYWeeD）。（法新社）。

2017-01-02 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯著名地標「好萊塢」（HOLLYWOOD），是當地象徵性的標誌，遊客爭相拍照留念的景點。但是在2017年元旦當天，被人惡搞改成「好大麻」（HOLLYWeeD），讓人啼笑皆非，懷疑是與慶祝加州去年11月投票通過2018年起娛樂用大麻合法化有關。

綜合媒體報導，當地時間1日凌晨3時，監視器拍到一名全身穿黑色衣褲的人，越過周圍的保護欄，將帆布蓋在2個O的上面，讓標誌上的英文大寫「O」變成小寫「e」。警方正在調查嫌犯身分，將以擅自闖入他人土地作處理。

去年11月8日，加州投票通過64號提案（Proposition 64），2018年將娛樂用大麻合法化，此惡作劇疑似與該提案有關。weed原意為雜草，但也有大麻的意思。

而當天到「HOLLYWOOD」地標得遊客，見到「HOLLYWeeD」不但沒有感到失望，反而覺得這個標誌很有「型」。標誌已在當天中午恢護原貌。

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