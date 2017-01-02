高碩泰：蔡總統美過境 必要規格待遇重要
2017-01-02 04:44
〔中央社〕駐美代表高碩泰今天在大華府僑界元旦升旗典禮後，就總統蔡英文將過境美國指出，最重要的是必要規格的待遇，並就此與美方做很好的聯繫。
駐美代表高碩泰與宋小芬夫婦，1日出席大華府地區僑界106年元旦升旗典禮，數百名僑胞到場。
高碩泰在儀式後，回應記者詢問蔡總統出訪中美洲4國過境美國期間，是否會與美國總統當選人川普（Donald Trump）會面的詢問表示，會依既定的安排，依照過去的慣例與雙方的默契，安全、舒適、便利與尊嚴，最重要的是必要規格的待遇，這部分與美方相關單位做很好的聯繫。
對於新年台美關係發展與美國政府即將交接，高碩泰強調，美台關係在任何時間與階段都有重要意義，希望能繼續追求延續性、一致性與可預測性的台美關係，一方面沒有悲觀的權利，一方面有積極理由感到樂觀。
他說，美國新政府3週後就要上任，會秉持台美關係一貫友好與密切合作，追求互惠互利與互助的關係。
川普選後對美中台關係拋出許多新說法，也對美國整體外交策略有新觀點，外界認為美國外交政策可能將調整。
高碩泰指出，2016年大家百味雜陳，的確充滿各種話題與驚奇，2017年充滿挑戰與不確定性。他說，「怎麼在不確定性的環境裡掌握機遇，把握自己的決心與政策方向，並在客觀的環境變化下，掌握主觀的努力。」
對於川普新政府執政下的台美關係，高碩泰說，畢竟雙方關係如此重要，如此讓大家值得珍惜，「不可斷，不能斷，也不會斷」。在這個前提下，追求雙方共同利益，並基於相同的核心價值，這些是足以樂觀期待的地方。
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