洛杉磯著名地標遭惡搞 好萊塢變好萊草
2017-01-02 04:12
〔中央社〕洛杉磯著名地標「好萊塢」（HOLLYWOOD）遭惡作劇胡搞，其中兩個字母被帆布遮住變成「好萊草」（HOLLYWeeD），可能與慶祝加州去年11月投票通過娛樂用大麻合法化有關。
weed原意為雜草，也有大麻之意。
「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，洛城警方表示，當地時間凌晨3時監視器拍到一名全身穿黑色衣褲者，據信就是幕後黑手。
警方指出，此人把帆布蓋在兩個O上頭，使得HOLLYWOOD看起來像是HOLLYWeeD。
去年11月8日，加州投票通過64號提案（Proposition 64），娛樂用大麻自2018起屬於合法。
這個地標建於1923年，原本做為不動產開發廣告之用，起初的名稱是HOLLYWOODLAND。
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