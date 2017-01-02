土耳其夜店攻擊案39死 傳24人為外籍
2017-01-02 03:00
〔中央社〕土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社指出，伊斯坦堡高檔夜店Reina遭恐怖攻擊，39名死者中有24人是外國人，比例將近2/3。
美聯社報導，安納杜魯新聞社並未提供死者國籍資料，但表示有關當局仍在試圖確認4名罹難者的身分。
這場針對新年歡慶活動發動的攻擊，也造成近70人受傷。
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