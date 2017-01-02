夜店血腥屠殺39死65傷 土耳其全力緝凶

2017-01-02 01:20

〔中央社〕土耳其大城伊斯坦堡高檔夜店Reina今天遭恐怖攻擊，一名持槍男子闖入屠殺歡慶新年來臨的顧客，造成39人喪生和65人受傷，死者包括15名外國人，警方目前還在搜捕在逃嫌犯。

法新社報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，凶嫌犯下這起屠殺案，意在製造混亂與破壞和平，但他誓言，土耳其永遠不會向威脅低頭。

2017年元旦剛降臨土耳其75分鐘，這家夜店就爆發槍擊，場面血腥。過去這一年土耳其已經歷前所未見的血腥攻擊，共有數百人喪命，都被歸咎於聖戰士和庫德族好戰分子，以及一場失敗的流血政變。

犯案槍手先在夜店入口槍殺一名警員和一名平民，然後對在店內歡慶新年的多達700名狂歡客大開殺戒。許多人驚慌躍入店外博斯普魯斯海峽（Bosphorus）冰冷的海水中。

總理尤迪倫（Binali Yildirim）表示，凶嫌發動攻擊後逃離現場，未引人注意，目前仍然逍遙法外。但他否認先前外傳凶嫌穿著耶誕老人服裝行凶的說法。

他在伊斯坦堡告訴記者，犯案歹徒「留下槍隻，由現場脫身」。他又說：「這是一起武裝恐怖攻擊。」

目前還沒有任何團體宣稱犯下此案。路透社報導，尤迪倫對此表示，關於可能是何人犯案，當局雖已開始揭露證據，但情況還不明朗。

據內政部長索魯（Suleyman Soylu）表示，目前已查出20位受害者的身分，其中15人是外國人，五人是土耳其人。另有65人在醫院接受治療。

索魯說，槍手抵達時把槍藏在外套下，但後來穿著不同的衣服離開現場。

死傷者中有一些阿拉伯人，來自沙烏地阿拉伯、約旦和突尼西亞。法國也表示，有一位擁有突尼西亞和法國雙重國籍的女子與突尼西亞籍丈夫一起喪命，印度也說有兩名國民遇害。

以色列外交部也說，一位據稱只有19歲的以色列女子遇害，另有一名以色列人受傷。

這起攻擊事件令人回想起2015年11月法國首都巴黎的屠殺案，當時伊斯蘭國（IS）聖戰士對多處晚上人潮聚集的地點發動攻擊，殺害多達130人，單是巴塔克蘭劇場（Bataclan）就有90人。