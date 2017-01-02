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萬人參與香港民陣元旦遊行 反人大釋法

2017-01-02  00:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港民間人權陣線以反對中國人大釋法，要求政府撤回對4名立法會議員的司法覆核，以及爭取「真普選」為訴求，在今天下午3點舉行遊行，人群由維園出發，步行至中環遮打道行人專用區，被港府司法覆核，尋求撤銷立法會議員資格的劉小麗、姚松炎、梁國雄及羅冠聰等4人則是走到隊伍最前方，而遭裁定失去議員資格的青年新政游蕙禎，也以個人身份出現在遊行人群中，引發矚目。

綜合港媒報導，遊行在下午5點左右抵達終點中區遮打道行人專區，民陣指出，共有9150人參與這次遊行，不過港警估計，最高峰時人潮有約4800人出席。

召集人區諾軒坦承，本次遊行人數不理想，不過並非民眾問題，是他個人問題。他認為，遊行人數少不一定是民眾不認同遊行訴求，因為被司法覆核的4名議員，共有10多萬張選票，認為選民只是因為其他因素，才會無法出席遊行。

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  • 香港民陣元旦遊行，共有近萬名民眾參加。（美聯社）

    香港民陣元旦遊行，共有近萬名民眾參加。（美聯社）

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