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英女王繼續養病 不出席新年教堂禮拜

2017-01-01  22:52

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國白金漢宮表示，稍早因重感冒而推遲下鄉過節與缺席耶誕禮拜的英國女王伊莉莎白二世，再度缺席新年禮拜以便養病。

英國皇室消息人士透露，儘管沒上教堂，女王1日當天依然早起與處理公務。

高齡90歲的英女王與王夫菲利浦親王稍早因雙雙罹患重感冒而推遲前往位於桑德林漢姆的皇家鄉間宅邸過節的計畫，耶誕節當天也沒上教堂，但菲利浦親王倒是出席了耶誕與新年禮拜。

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  • 英國女王伊莉莎白二世，再度缺席新年禮拜以便養病。（美聯社資料照）

    英國女王伊莉莎白二世，再度缺席新年禮拜以便養病。（美聯社資料照）

  • 英女王夫婿菲力普親王1日在新年禮拜結束後離開桑德林漢姆的教堂。女王因重感冒尚未完全康復而缺席。（美聯社）

    英女王夫婿菲力普親王1日在新年禮拜結束後離開桑德林漢姆的教堂。女王因重感冒尚未完全康復而缺席。（美聯社）

  • 英國王儲查爾斯（棕大衣男）、妻子卡蜜拉（藍大衣女）與以及其他皇室成員去年25日出席桑德林漢姆的教堂的耶誕禮拜。女王因大病初癒並未現身。（美聯社）

    英國王儲查爾斯（棕大衣男）、妻子卡蜜拉（藍大衣女）與以及其他皇室成員去年25日出席桑德林漢姆的教堂的耶誕禮拜。女王因大病初癒並未現身。（美聯社）

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