英女王繼續養病 不出席新年教堂禮拜

2017-01-01 22:52

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國白金漢宮表示，稍早因重感冒而推遲下鄉過節與缺席耶誕禮拜的英國女王伊莉莎白二世，再度缺席新年禮拜以便養病。

英國皇室消息人士透露，儘管沒上教堂，女王1日當天依然早起與處理公務。

高齡90歲的英女王與王夫菲利浦親王稍早因雙雙罹患重感冒而推遲前往位於桑德林漢姆的皇家鄉間宅邸過節的計畫，耶誕節當天也沒上教堂，但菲利浦親王倒是出席了耶誕與新年禮拜。