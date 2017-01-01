防學生作弊？ 中國老師竟出此奇招
2017-01-01 23:33
中國有名老師疑似為了防止學生作弊，竟出奇招「報紙帽」。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽滁州有名中學老師，為了防止學生作弊，竟想出「奇招」，將報紙挖了個洞給學生戴上，學生戴上特製的「報紙帽」後，根本無法看到兩旁，該名老師還興奮地將考試過程拍照PO上網，掀起話題。
綜合中國媒體報導，該名老師拍了多張學生考試時的照片，還自我讚嘆地說：「以前怎麼沒想到」，不少友人也留言支持，表示「老師厲害！」、「真行！」
不過有網友也提出質疑，有人認為此舉很傷學生的自尊，是把所有人都當成會作弊的人，還有人認為這和「披麻帶孝」沒兩樣，痛批老師根本亂來。
校方和老師面對龐大的指責聲浪，也出面回應，校方澄清，該班級學生面臨考試壓力，老師為了調節學生心態、舒緩壓力，才會用報紙挖洞給學生戴上，並把照片發送到班級的群組內，之後學生就把報紙取下，學生們也都很開心，願意配合。
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