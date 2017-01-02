印度煤礦大面積塌陷 死亡人數上升至17人

印度東部賈坎德邦一煤礦場日前發生大面積塌陷。（法新社）

2017-01-02 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕印度東部賈坎德邦（Jharkhand）一煤礦場日前發生大面積塌陷，目前救援行動持續進行，死亡人數已上升至17人。

綜合媒體報導，這起意外發生在上月29日晚間7時30分左右，位於賈坎德邦高達縣（Godda district）的國營東方煤田有限公司（Eastern Coalfields Ltd，ECL）所擁有的拉爾馬提亞（Lalmatia）煤礦發生塌陷。

當局稱這起事故前所未有。礦場推土機商人Baleshwar Mahato的兒子也在意外中喪生，他表示，礦場經營者忽視意外前的2個警告，當天晚間6時，一大塊泥土滑落時，已發布第2次警告，但工作仍在繼續。

賈坎德邦警局發言人馬里克（RK Mallick）說 ，「除了地形上的挑戰以及多霧的天氣，因塌陷區擴及300公尺範圍，需要相當時間來清理瓦礫和搜尋下落不明的礦工。」截至1日，確定罹難人數已上升至17人。

賈坎德邦是印度最富有的礦產區之一，佔印度全國煤炭儲量約29%，但同時也是印度最貧困的地區之一。