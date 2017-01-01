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特斯拉自駕系統神預測！ 車禍前2秒警示停車

特斯拉電動車預測到前方車禍，讓網友感到相當神奇。（圖擷自YouTube）

2017-01-01  21:59

〔即時新聞／綜合報導〕神預測！YouTube頻道「Car Crash Compilation」最近發布一段影片，特斯拉（Tesla）電動車Model X的自動駕駛，竟然能精準預測前方將出現車禍，提前剎車避免造成更大事故。

特斯拉電動車去年5月曾發生自駕系統未減速造成車禍，讓外界質疑其可靠性。不過上月卻精準預測到車禍，一輛Model X在荷蘭A2公路以自駕模式行駛，前方紅色轎車欲超車，不料卻撞上更前方的黑車，但早在車禍前幾秒，Model X的自駕系統就已經預判，立刻發出警示音並剎車，車輛距離事故現場還有十幾公尺。

外媒報導，車主范烏索（Frank van Hoesel）受訪時表示，「車子的反應速度比人還快，這是我使用自動駕駛的原因，因為更加安全。」

美國網友看了都覺得神奇，有人直說「這真是他X的讓人印象深刻」、「除了價錢，我不知道還有什麼理由不買特斯拉」，也有人笑稱「特斯拉會因為這部影片開始賺大錢」。

相關影片請見：

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  • 此時特斯拉的自駕系統已經發出警示音提前剎車。（圖擷自YouTube）

    此時特斯拉的自駕系統已經發出警示音提前剎車。（圖擷自YouTube）

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標題：特斯拉自駕系統神預測！ 車禍前2秒警示停車


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