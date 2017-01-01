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慟！10歲女童被當人肉炸彈 奈國跨年夜不平靜

奈及利亞邁杜古里跨年夜發生1起自殺炸彈攻擊事件，身著炸彈的是名10歲女童，她疑似因為太緊張，提早引爆炸彈，當場將自己炸死，並造成身旁的1位民眾重傷。（法新社）

2017-01-01  23:04

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞東北部城市邁杜古里（Maiduguri），跨年夜發生1起自殺炸彈攻擊事件，身著炸彈的是名10歲的女童，她疑似因為太緊張，炸彈提早引爆，當場將自己炸死，並造成身旁的1位民眾重傷。

《法新社》報導，奈及利亞邁杜古里當地時間31日晚間9時30分，有名10歲的女童在買完麵後引爆身上的炸彈，當場身亡並造成身旁的1位民眾重傷；目擊者指出「當時她正往人群的方向走，然後突然就爆炸了」。當局表示，女童可能是因為太緊張，不慎提早引爆了身上的炸彈。

目前沒有團體承認犯案，但相關犯案手法類似伊斯蘭教激進派好戰組織博科聖地（Boko Haram）；博科聖地經常將婦女、少女、女童當成人肉炸彈，要求她們以自殺攻擊的方式殺人。當局指出，上月就有2名7歲至8歲的女童，在市集發動自殺炸彈攻擊，造成至少19人受傷。

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