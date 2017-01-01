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Model X突然暴衝 車主控告特斯拉

2017-01-01  21:41

〔記者盧永山／台北報導〕加州一名Model X車主上週五對美國電動汽車大廠特斯拉提告，指他的Model X在準備停車時卻突然加速，並撞穿車庫的牆壁進入客廳，導致車主和1名乘客受傷。

特斯拉︰事故是車主將油門踩到底所致

特斯拉發布聲明指出，已對此案車主的事故進行了全面調查。聲明指出：「包括汽車資料等等證據顯示，事故是由車主將油門踏板踩到底所致。」

這名名叫孫繼昌（Ji Chang Son）的車主表示，去年9月的一個晚上，當他駕駛Model X緩緩駛入車庫時，車子突然向前加速。

孫繼昌在訴狀中指出：「車子自動開始全力加速，撞穿了車庫的內牆，撞毀了牆內的多根木製支撐樑和一根鋼製下水管，停在了客廳中。」

孫繼昌向美國加州中區地區法院遞狀，並申請將此一訴訟升級為集體訴訟。訴狀列舉了另外7件已在美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）資料庫中記錄的類似事故。

孫繼昌認為，事故屬於特斯拉的產品責任，是特斯拉疏忽和違背產品保證所致，要求特斯拉給予賠償，但沒有說明金額。

特斯拉表示，他們已經設計了多種方案防止車主誤踩油門，包括使用Autopilot感應器來區分誤踩油門和正常加速。

Model X在2015年年底上市，是特斯拉旗下首款運動休旅車。特斯拉在宣傳時稱，Model X是史上最安全的運動休旅車。

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  • 加州一名Model X車主對特斯拉提告，指他的Model X在停車時突然加速，並撞穿車庫的牆壁進入客廳，導致車主和1名乘客受傷。 圖為特斯拉位於荷蘭提爾伯格的Model X裝配廠。（彭博）

    加州一名Model X車主對特斯拉提告，指他的Model X在停車時突然加速，並撞穿車庫的牆壁進入客廳，導致車主和1名乘客受傷。 圖為特斯拉位於荷蘭提爾伯格的Model X裝配廠。（彭博）

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