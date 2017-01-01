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2016最熱門寵物英文名出爐！最多貓咪叫這個

很多飼主都喜歡幫寵物取英文名字。（法新社）

2017-01-01  21:54

〔即時新聞／綜合報導〕很多飼主都喜歡幫寵物取英文名字，在各種寵物名中，有一些名字更是熱門。最近一項數據就發現，2016年最熱門的貓咪英文名是Bob，最熱門狗狗名則是Ben（Benjamin的簡稱）。

綜合外媒報導，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）日前公布了2016年最熱門的寵物英文名。在眾多的貓咪英文名之中，有最多的飼主將寵物貓咪取名為Bob，第2熱門的貓咪名則是Bella，其他熱門的貓咪名字還有Charlie、Molly、Jesse（Jessie）、Poppy、Smokey、Felix、Sam（Sammy）和Thomas。

而2016年最熱門的狗狗名則是Ben，其次熱門的狗狗英文名則是Max，其他熱門的狗狗名字則依序是Poppy、Alf（Alfie）、Charlie、Sam（Sammy）、Rex、Bob（Bobby）、Daisy、Jack。

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