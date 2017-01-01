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印尼客輪火燒船 23死17失蹤 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
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印尼客輪火燒船 23死17失蹤

印尼火燒船意外，死亡人數增至23人。（圖擷取自雪梨晨驅報）

2017-01-01  19:38

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一艘載有248人的客輪今天（1日）上午傳出火燒船，目前已救出200多人，但至今仍有17人失蹤，死亡人數從稍早的2死增加至23死，另有數十人受重傷。

綜合外媒報導，印尼一艘客輪當地時間1日上午8點多從雅加達出發，預計航向距離雅加達50公里的緹洞島（Tidung），在離港不久後就起火，目前傳出起火原因是船上機電系統短路。

該客輪載有248人，稍早印尼警方證實有2死亡、數人受傷，現增加至23死、數十傷，已有超過200人獲救，但仍有17人下落不明。

據目擊者表示，當時看到裝在屍袋的罹難者，從被燒得面目全非的客輪上搬下。一名倖存者表示，當時乘客驚慌失措，把能漂浮的東西丟下船跳海逃難。

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  • 目前已陸續救出200多人，但仍有17人下落不明。（路透）

    目前已陸續救出200多人，但仍有17人下落不明。（路透）

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