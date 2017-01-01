印尼客輪火燒船 23死17失蹤
2017-01-01 19:38
印尼火燒船意外，死亡人數增至23人。（圖擷取自雪梨晨驅報）
〔即時新聞／綜合報導〕印尼一艘載有248人的客輪今天（1日）上午傳出火燒船，目前已救出200多人，但至今仍有17人失蹤，死亡人數從稍早的2死增加至23死，另有數十人受重傷。
綜合外媒報導，印尼一艘客輪當地時間1日上午8點多從雅加達出發，預計航向距離雅加達50公里的緹洞島（Tidung），在離港不久後就起火，目前傳出起火原因是船上機電系統短路。
該客輪載有248人，稍早印尼警方證實有2死亡、數人受傷，現增加至23死、數十傷，已有超過200人獲救，但仍有17人下落不明。
據目擊者表示，當時看到裝在屍袋的罹難者，從被燒得面目全非的客輪上搬下。一名倖存者表示，當時乘客驚慌失措，把能漂浮的東西丟下船跳海逃難。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 通話後不排除再和蔡英文會面？川普鬆口說...
- 寒光閃閃！2千年前寶劍出土 連考古專家都驚嘆
- 屁孩跨年晚會喊「有炸彈」 被逮進警局跨年
- 北韓自稱跨年煙火「世界最棒」 英媒評很「落漆」
- 又傳機師酒駕！ 加拿大廉航機師醉倒機艙遭逮
網友回應
熱門新聞
- 強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖
- 誤食姑婆芋 政院發言人徐國勇中毒送醫
- 18艘國旗船隊好壯觀 新北淡水河上升旗
- 奶奶最後的願望 要在老伴離世的床上長眠
- 小彬彬否認酒駕 警方：有查獲一名「溫兆宇」
- 返家途中翻車 6名男女受傷送醫
- 南安國小校長顏嘉億大腸癌病逝 親師生不捨
- 元旦升旗典禮 台獨人士呼口號、舉旗遭警架離
- 虛冷頻尿、喘不停 竟需要洗腎救命
- 「自自冉冉」有誤？賴和長孫：台客語發音就明白
- 驚！Jolin跨年崩壞 喊「X極掰」迎2017年
- 失業流浪陽明山 警助返鄉
- 五月天制服回春 開直播倒數場內外同嗨
- 也太巧！墾丁迎曙光 4年有3人掉進同個「黑洞」
- 《紅白尬唱》PIKO太郎嗨唱不停 被強制退場
- 騙人血汗錢 年輕大學生開名車代步
- 星期專論》世界史上最大的竊盜
- 紐約25大球星 林書豪、田中將大入榜
- 黃曉明受訪急喊卡 趕回家「Baby在等我！」
- 跑去民眾區升旗 洪秀柱：我不想和小英站一起
- 淡海新市鎮 新北市府接手開發
- 分隊長跨年值勤竟陪義消小酌 消防局認不妥
- 橘色思路 何必搶快
- Selina帶毛孩唱跨年 H.E放大假
- 險遭趕出家門 孝子邊唸書顧病父
- 驚豔！蘭嶼曙光、綠島日出乍現
- 竹市創業便利貸 半月二例成功貸
- 張大春批「自自冉冉」 彭文正藏頭詩反酸
- 鋁鎂合金廠起火 不噴水 改倒砂
- 北市11項新制上路 擾鄰施工最高罰3萬
- 苗縣元旦升旗典禮 徐耀昌：務實開創新局
- 桃園跨年 鄭文燦Selina壓軸倒數
- 林心如臨盆讀秒 爽抱六月萌女見習當媽
- 科博館周邊 增設人行道
- 璞園「贏」向2017年 趕場登台倒數
- 蔡英文誇代理得很好 劉建忻挑眉回應
- 搶國旅卡商機 新北推深度小旅行
- 談國民黨主席改選 朱立倫：盼新年新氣象
- 紫南宮發錢母逾4萬人潮 奪頭香排14天
- 清水地熱爆人潮 車輛綿延4公里
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：印尼客輪火燒船 23死17失蹤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分