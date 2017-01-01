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害怕遭杜特蒂嚴懲 菲國2017新年放炮人數減少

2017-01-01  20:32

〔即時新聞／綜合報導〕很多人都喜歡在新年時放鞭炮、煙火慶祝，不過這樣卻容易傷到人。菲國總統杜特蒂之前就曾表示會禁止人們放鞭炮，此言一出，菲國在2017年新年放鞭炮人數果真減少，因鞭炮受傷人數也下降。

綜合報導指出，菲律賓衛生部長巫比亞（Paulyn Ubial）今天表示，菲律賓在2017年新年時受傷的人數有大幅度下降，今年因為鞭炮而受傷的人數只有350人，已經降到10年來的最低點，和2011年到2015年的平均數以及去年的人數相比，減少了大約60%。

巫比亞認為，人們是因為害怕被杜特蒂懲處，所以才不敢放鞭炮。不過雖然菲國今年在新年狂歡時受傷的人數大幅減少，但在放鞭炮受傷的人當中，卻有高達58%的人都是15歲以下的兒童。

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  • 菲國總統杜特蒂之前就曾表示會禁止人們放鞭炮。（路透）

    菲國總統杜特蒂之前就曾表示會禁止人們放鞭炮。（路透）

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