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北京在霧霾中跨年 2017年首日也霧濛濛

北京在霧霾中跨年，今日霧霾仍相當嚴重。（路透）

2017-01-01  20:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京、天津、河北等地在霧霾中迎接2017年，從昨（12月31日）開始，共有61個城市啟動空氣汙染預警，北京從昨天深夜到今天上午，空氣品質指數（AQI）更都是在400以上的嚴重汙染狀態。

綜合中國媒體報導，這波霧霾從昨天開始影響，中國中央氣象台也從昨天開始，針對中國華北中南部、黃河以南淮河以北等地區，陸續發布霧霾預警，其中北京、天津、河北等地為重度霾地區，能見度相當的低。

天津機場更因霧霾影響，從昨天晚上開始取消多個航班，截至今日下午3點，天津機場航班共取消309班，預估到了今晚7點，天候狀況仍無法正常起降。

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  • 天津機場受到霧霾影響，航班無法正常起降。（圖擷取自民航資源網）

    天津機場受到霧霾影響，航班無法正常起降。（圖擷取自民航資源網）

  • 中國中央氣象台發佈預警。（圖擷取自中國中央氣象台）

    中國中央氣象台發佈預警。（圖擷取自中國中央氣象台）

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