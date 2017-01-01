| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
清泉崗機場濃霧影響關閉 2班機無法降落 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 國際

中國婆媳吵架 丈夫拿砍柴刀連砍妻子12刀！

2017-01-01  21:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南發生一起家庭慘案，一名方姓男子因母親與妻子爭吵不斷，竟從屋內找出一把砍柴刀，向妻子連續砍12刀，導致妻子顱骨與臉骨都嚴重骨折，經過多日搶救，目前情況穩定，而砍妻方男已被警方拘留，全案仍在偵查中。

據《中評社》報導，雲南網路媒體《微觀大理》爆料洱源縣一名女子遭丈夫砍10多刀，並送往大理醫院治療；中國記者追查下發現確有此事，並在大理醫院找到受害人。

報導指出方男與受害妻子結婚已15年，育有一子，在去年27日時，方男到朋友家作客，回家時發現自己母親與妻子在家爭吵，方男勸架無效只能回房睡覺，而妻子與母親依舊繼續爭吵達一個多小時，突然方男帶著砍柴刀從房間衝出，將妻子砍了多達12刀。

當地警方接到報案後，將方男帶回偵訊，並將其妻送院就醫，主治醫生表示，頭骨到臉部都有大面積傷口，深可見骨並有多處骨折，送院時大量出血，差點就要失血過多而亡，目前受害人已轉往普通醫院觀察治療，而方男則繼續被警方收押偵訊。

廣告
  • 中國雲南一名方姓男子，因妻子與自己母親爭吵，拿砍柴刀砍妻子12刀。（圖擷取自中評社）

    中國雲南一名方姓男子，因妻子與自己母親爭吵，拿砍柴刀砍妻子12刀。（圖擷取自中評社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 婆媳問題 砍柴刀 開山刀 雲南
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：中國婆媳吵架 丈夫拿砍柴刀連砍妻子12刀！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.