中國婆媳吵架 丈夫拿砍柴刀連砍妻子12刀！

2017-01-01 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南發生一起家庭慘案，一名方姓男子因母親與妻子爭吵不斷，竟從屋內找出一把砍柴刀，向妻子連續砍12刀，導致妻子顱骨與臉骨都嚴重骨折，經過多日搶救，目前情況穩定，而砍妻方男已被警方拘留，全案仍在偵查中。

據《中評社》報導，雲南網路媒體《微觀大理》爆料洱源縣一名女子遭丈夫砍10多刀，並送往大理醫院治療；中國記者追查下發現確有此事，並在大理醫院找到受害人。

報導指出方男與受害妻子結婚已15年，育有一子，在去年27日時，方男到朋友家作客，回家時發現自己母親與妻子在家爭吵，方男勸架無效只能回房睡覺，而妻子與母親依舊繼續爭吵達一個多小時，突然方男帶著砍柴刀從房間衝出，將妻子砍了多達12刀。

當地警方接到報案後，將方男帶回偵訊，並將其妻送院就醫，主治醫生表示，頭骨到臉部都有大面積傷口，深可見骨並有多處骨折，送院時大量出血，差點就要失血過多而亡，目前受害人已轉往普通醫院觀察治療，而方男則繼續被警方收押偵訊。