澳洲理髮店下「禁哭令」！ 小孩剪髮哭鬧加收10澳幣
2017-01-01 21:01
小孩理髮常會哭鬧。（圖擷自鏡報）
〔即時新聞／綜合報導〕小孩子理髮時常又哭又鬧，澳洲一家理髮店為了讓理髮過程順利，竟公告一項「禁哭令」，若小孩理髮時哭鬧，將額外多收10澳幣（約新台幣233元）。
綜合外媒報導，帶小孩去理髮的過程是每個父母親的惡夢，也讓每個理髮師感到憤怒，最近一名澳洲媽媽在臉書社團中貼出照片，一家理髮店明令小孩剪髮不得哭鬧，否則罰澳幣10元。
該理髮店海報明確寫道，「親愛的顧客，任何孩子在理髮時有哭鬧行為，將加收10澳幣費用。」這家理髮店的所在地不明。
其他媽媽看到照片都表示不滿，一名媽媽表示，「這很荒謬，如果我看到那公告，我不會讓我的孩子讓他剪髮。」也有人反問，「如果大人哭的話，可以打折嗎？」社團中一名理髮師則說，「這很粗魯。」
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