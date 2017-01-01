朴槿惠新年首日喊冤 指醜聞「完全是陷害」

南韓總統朴槿惠新年第一天和媒體舉行座談。（美聯社）

2017-01-01 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠新年第一天和媒體舉行座談，就一連串醜聞公開否認指控，稱全都是「捏造與謊言」，喊冤「這完全是陷害」。

綜合外媒報導，朴槿惠遭彈劾停職23天後，首次與外界人士接觸，對於「閨密干政門」，朴說，她很清楚總統該履行的職務，也有自己的想法，崔順實雖是她多年好友，但不可能由她包辦所有事情。

朴槿惠也被控在三星物產和第一毛織合併的過程涉嫌受賄，三星在獲得朴支持合併前提下，向Mir財團和K體育財團捐款，還支援崔順實女兒馬術訓練。朴今日澄清，沒有對誰給予特殊照顧的想法。

對於世越號船難發生後的7小時行蹤，朴槿惠說，當天在青瓦台處理工作，接到報告後指示有關部門投入特種部隊等加入救災。朴也說，她隨即準備前往中央災難安全對策本部，但因警衛稱需要一些準備時間、加上本部也發生一些狀況，所以沒有及時前往。

朴也反駁她在船難當天接受微整容的傳聞，直指那是不可能的事情。朴說，當天除了美髮師到青瓦台幫她做頭髮、護士送漱口水，沒有外人到訪。