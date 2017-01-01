爆紅魔法寵物蛋開黃腔？ 聽錯了啦

2017-01-01 18:38

〔編譯張沛元／綜合報導〕2016年北美地區最夯耶誕送禮玩具，莫過於會自己從蛋裡面孵出來的互動鳥「魔法寵物蛋」（Hatchimal）。但「寵物蛋」蛋紅是非也多，先是有消費者抱怨蛋孵不出來，接著又有人在網路上貼「寵物蛋」開黃腔要人「╳我」（f*** me）的影片。「寵物蛋」製造商否認「寵物蛋」會講髒話，另有其他消費者認為，「寵物蛋」說的應該不是「╳我」，是「抱我」（hug me）。

「寵物蛋」製造商Spin Master的發言人表示，「寵物蛋」不會講這種下流話，而是使用以各種聲音組成的「寵物蛋」特有語言進行溝通，此外也會在覺得冷時打顫以及在睡覺時打呼。稍早，不少消費者抱怨他們買的寵物蛋孵不出來，讓拿到寵物蛋當耶誕禮物的小孩大失所望；Spin Master為此特地製作教學影片說明如何孵蛋。