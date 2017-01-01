玩笑成真... 巴西妓女當選小城副市長
2017-01-01 18:48
〔即時新聞／綜合報導〕巴西小城市馬納卡普魯（Manacapuru）居民開玩笑地推選32歲妓女席爾瓦（Francisca da Silva）參與地方選舉，沒想到獲得不少人支持，以第4高票成為副市長，在巴西引發熱議。
綜合外媒報導，馬納卡普魯居民不滿現任市長托羅羅（Jaziel Tororó）施政，特別是當地醫療體系、延遲支付薪資、污水問題等，於是當地計程車司機桑塔納（Valdemir Santana）和其他人提出建議，要席爾瓦參與地方選舉。
這原是一玩票性質的舉動，沒想到席爾瓦在選舉中獲得1000多票，票數排名第4，將成馬納卡普魯的副市長，薪水為7800巴西雷亞爾（約7.7萬台幣）。
席爾瓦從11歲開始從事妓女一職，目前和父母、3個6至10歲的孩子一起生活，住在一間木製牆壁、鋅製屋頂的小屋裡。
當選後，席爾瓦承諾將免費分發食物給大街上的妓女。但桑塔納說，許多選民不認為她能為為當地帶來顯著改變。但仍有人仍對席爾瓦抱有期待，認為她能帶來驚喜。
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