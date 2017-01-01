印尼百人客輪火燒船 2死17人失蹤
2017-01-01 17:49
印尼今天傳出火燒船意外，目前仍有17人下落不明。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕印尼一艘客輪今天（1日）傳出火燒船意外，目前已救出約150多人，官方證實有2人死亡，另有約17人失蹤。
綜合印尼媒體報導，印尼雅加達水警警長Hendrianto Bachtiar表示，目前大約還有近20人下落不明。印尼國家災害管理局發言人Sutopo Purwo Nugroho受訪時表示，這艘遊艇今早從雅加達出發，預計航向距離雅加達50公里的緹洞島（Tidung）。
北雅加達消防部門負責人Satriadi Gunawan說，今天上午8點46分接獲通報，相關單位立刻趕到現場救援，共派出5艘消防船在海上滅火，目前還不知道起火原因。
目前3名船員正在接受印尼警方筆錄。報導指出，事發地點因為船隻擁擠，且安全標準鬆散，經常造成各種事故。
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