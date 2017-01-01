南非首都市長訪柯P 中國氣得跳腳

2017-01-01 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕南非首都茲瓦尼（Tshwane）市長席曼格（Solly Msimanga）來台與台北市長柯文哲會面，引起中國駐南非大使館發言人余勇的不滿，他強調席曼格是在不顧南非外交部的意見下執意前往台灣，而南非政府依舊是堅持一個中國政策的。

據《中新社》報導，余勇表示，中華人民共和國政府是代表中國的唯一政府，國際上的共識就是遵循一個中國的原則。至於席曼格與柯P的見面，余勇認為這是違反一中原則的行為，因此堅決抗議這件事情的發生。

事實上南非外交部發言人孟耶拉（Clayson Monyela）也出面譴責席曼格，直指他到訪台北全然沒有經過南非政府的同意。