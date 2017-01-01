男嬰小手緊握氧氣罩 網友：還有臉偷懶嗎？

為預防出現新生兒濕肺症狀，男嬰被帶上氧氣罩，沒想到他還用小小的右手緊握氧氣罩喉管。（圖取自《錢江晚報》）

2017-01-01 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕一名提前在2016年底報到的男嬰照片近日在網路瘋傳，照片中，為預防出現新生兒濕肺症狀，男嬰被帶上氧氣罩，沒想到他還用小小的右手緊握氧氣罩喉管，看似努力吸氣的模樣讓網友直呼超勵志！

中國《錢江晚報》報導，杭州一男嬰「淼淼」因母親羊水太少、醫師擔心他因此缺氧窒息，決定幫他在2016年12月30日提前出生。而為預防出現濕肺症狀，淼淼還需戴上氧氣罩吸氧2小時，沒想到他竟然出現驚人一握。

拍下該張照片的杭州市中醫院婦產科副主任醫師劉淑華說，「沒想到他那個小手緊緊抓住氧氣罩，看上去特別自強不息。其他寶寶都是動來動去，一點都不安分」。她說，這是嬰兒無意識的動作。

劉淑華在社群網路分享該張照片，引發熱議從去年瘋傳到今年，網友紛紛表示淼淼超勵志、是奮鬥型寶貝，稱生命在自己手中，從出生就得努力，還有人表示，剛出生的寶寶都這麼努力這麼拚，「我們還有臉偷懶嗎？」