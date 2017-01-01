又傳機師酒駕！ 加拿大廉航機師醉倒機艙遭逮

陽翼航空（Sunwing）1名37歲機師今天傳出酒後駕機。（圖擷自Huffington Post）

2017-01-01 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大廉航陽翼航空（Sunwing）1名37歲機師今天傳出酒後駕機，所幸還沒起飛就被發現喝醉，機組員憤而報警，目前該機師被關在當地拘留所。

綜合外媒報導，陽翼航空一架由加拿大西部卡加立（Calgary）飛往墨西哥坎昆（Cancun）的班機，當地時間上午7點機組員發現機師行為異常，最後還在駕駛艙內暈倒，他們立刻通報相關單位，並由警方將其逮捕。

報導指出，該機師被逮捕後已被關進拘留所，逮捕2小時後酒精濃度仍超過加拿大標準0.08%的3倍多，機師的姓名將在出庭時才會公布。

陽翼航空表示，發生此事相當遺憾，並向乘客保證，安全是航空公司最優先的事項。據了解，該班機當時載有99名乘客與6名機組員，若不幸起飛，後果不堪設想。

加拿大運輸部發言人杜加斯（Dan Dugas）表示，在加拿大，機組人員飲酒或宿醉，8小時內還上機工作，是一種犯罪的行為，該機師可能面臨鉅額罰款。