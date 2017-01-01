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張志軍：2017台海局勢「複雜嚴峻」

2017-01-01  15:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國《中央電視台》今天播出中國國台辦主任張志軍專訪。張志軍在訪問中表示，2017年的台海形勢是複雜嚴峻的局面，兩岸關係面臨許多不確定因素和風險，中國將繼續堅持九二共識，堅決反對任何形式的台獨分裂，堅定維護國家主權和領土完整。

張志軍在今天中午播出的訪問中指出，兩岸關係在2016年發生巨大變化，主要是因為去年5月20日後，台灣新執政當局不承認一個中國的九二共識，使得2008年以來兩岸建立各項共識與制度化溝通協商管道的政治基礎「坍塌了」。

張志軍強調，展望2017年，台海形勢預計呈現複雜嚴峻的局面，有許多不確定因素和風險，中國將從三方面應對，一是繼續堅持九二共識，維護兩岸關係和平發展的政治基礎；二是堅決反對任何形式的台獨分裂，堅定維護國家主權和領土完整；三是推出一些有利於台灣同胞來大陸就學、就業、創業、生活的政策措施。

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  • 中國國台辦主任張志軍在央視專訪中談論2017年的台海局勢。（資料照，記者廖振輝攝）

    中國國台辦主任張志軍在央視專訪中談論2017年的台海局勢。（資料照，記者廖振輝攝）

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