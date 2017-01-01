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強國土豪7億元標下乾隆玉璽 還沒付錢就失聯

2017-01-01  15:32

〔即時新聞／綜合報導〕溫州商人杜聖博日前在法國巴黎的一場拍賣中，以2100萬歐元（約新台幣7億1220萬元）標下清代乾隆皇帝的玉璽，引起全球古董和收藏品界大為震動，但他現在不僅還沒付錢更搞失蹤，讓拍賣行聯絡不上他。

據《光華日報》報導，杜聖博在標下玉璽時，是利用手機遠程遙控助理去競標。當時他還表示只打算把玉璽當成個人收藏，不過如果有人願意買來捐獻於國家，那麼他願意以拍賣價格轉賣。

然而杜聖博至今卻不見蹤影，成為競標成功卻不付錢的爭議現象，也使得拍賣市場裡的中國買家都被質疑誠信問題。

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  • 溫州商人杜聖博以2100萬歐元（約新台幣7億1220萬元）標下清代乾隆皇帝的玉璽，但他現在不僅還沒付錢更搞失蹤，讓拍賣行聯絡不上他。（圖擷自《光華日報》）

    溫州商人杜聖博以2100萬歐元（約新台幣7億1220萬元）標下清代乾隆皇帝的玉璽，但他現在不僅還沒付錢更搞失蹤，讓拍賣行聯絡不上他。（圖擷自《光華日報》）

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