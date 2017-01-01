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川普發表新年推文 美網友這麼說...

稍早川普在推特上發布新動態，祝賀民眾新年快樂，天佑美國，並期盼新的一年，大家一起努力，讓美國變得更好。（美聯社）

2017-01-01  14:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）稍早在推特上發布新動態，祝賀民眾新年快樂，天佑美國，並期盼新的一年，大家一起努力，讓美國變得更好。推文一出，吸引4萬4000人按讚、近1萬5000人轉推，以及8300筆留言回應。

部分網友質疑，「你指的是包括所有美國人嗎？不僅限於那些認同你所作所為的人？也涵蓋那些跟你敵對的人？」，有人直言，其中「不包括穆斯林」，並呼籲「別忘了他的滿口謊言，與先前的仇恨言論」，還有人表示，這則推文可能是競選團隊所發，「這不是川普的真心話，稍早的才是」。

另外，有網友回覆「新年快樂」，以及「願上帝保佑你們全家，也感謝你替美國所做的一切」，還有人樂觀期待「今年會是個好年」，但也有人直嗆，「拜託2017年別再幹讓大夥吃不消的事」，還有人建議，如果川普真的有心想讓美國變得更好，「那就改掉那該死的稅制，並警告普廷別再駭進美國，干擾大選了好嗎？」。

跨年前夕，川普在推特發祝賀文，不過內容非常「酸」，他寫到，「大家新年快樂，包括我的許多對手，還有那些跟我鬥，卻輸得慘兮兮、致手足無措的人」，但今日的祝賀文，卻一反常態，正經八百，不免起人疑竇。

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  • 川普新年推文一出，立即吸引4萬4000人按讚、近1萬5000人轉推，以及8300筆留言回應。（圖擷取自川普的推特）

    川普新年推文一出，立即吸引4萬4000人按讚、近1萬5000人轉推，以及8300筆留言回應。（圖擷取自川普的推特）

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