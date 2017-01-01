川普、蔡英文可能會面 中學者：將不再視為意外
2017-01-01 13:43
川普對於會否與蔡英文會面，語帶玄機的表示「我們再看看」。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文即將訪問中美洲，途中過境美國時，可能與美國總統當選人川普會面。川普今天在佛羅里達出席行程時，被媒體問到此一問題，語帶玄機的表示，「我們再看看」（We'll see）。中國官方媒體對此立即加以報導，並引述南京大學台灣研究所所長劉相平評論，指此舉將被視為故意挑釁。
川普今天在被問到會否與蔡英文見面時，先是反問蔡的過境地點「是在這裡？」接著表示，「沒有人跟我提過這件事」。川普強調，他在1月20日就職以前不會與任何人見面，因為從儀節方面來講有點不恰當。但他接著又說，「我們再看看，我們再看看」（But we'll see.We'll see），沒有完全否定兩人見面的可能。
根據《環球時報》報導，南京大學劉相平對此表示，如果川普會見蔡英文，將會不再被視為「偶然」或「意外」事件，而將被視為對一個中國原則的故意挑釁，直接傷害中國的核心利益與中國人民的感情，也直接危害中美關係的發展。
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