| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 國際

現代莫札特！11歲神童首齣歌劇艷驚四座

阿爾瑪（Alma Deutscher）有「小莫札特」之稱。（美聯社資料照）

2017-01-01  13:55

〔即時新聞／綜合報導〕古典樂史上最富盛名的神童莫過於莫札特（Amadeus Mozart），英國也有一名神童作曲家，11歲就能做出人生第一齣長篇歌劇《仙履奇緣》（Cinderella），最近在有「歐洲音樂之都」之稱的維也納的舞台上首次登台亮相，現場高朋滿座，完場時全場起立鼓掌經久不息。

綜合媒體報導，英國薩里郡11歲神童作曲家阿爾瑪（Alma Deutscher），雖然年紀輕輕，已是音樂奇才，不僅能出色演奏鋼琴和小提琴，還能夠在6歲時創作出奏鳴曲，被人稱作「小莫札特」。

新版歌劇《仙履奇緣》長約2小時半，上週四在奧地利首都維也納公演，300張票一掃而空。劇情是改編著名童話《仙履奇緣》，劇情背景為邪惡的繼母經營的歌劇院，在某次偶然的機會下，王子聽見女主角的美妙歌聲，愛上了這段音樂旋律，進而尋找創作這段旋律的作曲者的故事，最後找到心中所愛。

阿爾瑪在每晚睡前、早上起床後、彈琴、跳繩時，腦中都會湧現靈感。這次新版《仙履奇緣》，就是源自於3年前跳繩時浮現的靈感。雖然許多人都稱她是「小莫札特」，但她不以為然，希望大家還是叫她「阿爾瑪」。

阿爾瑪的父親說，她在學會說話時，就懂得唱歌。阿爾瑪除了和莫札特一樣擁有自小就有創作的天賦外，和莫札特一樣是在11歲登台演出人生中的第一齣歌劇。

相關影片請見：（此影片為阿爾瑪的過去表演）

廣告
  • 阿爾瑪11歲就能做出人生第一齣長篇歌劇《仙履奇緣》（Cinderella）。（法新社）

    阿爾瑪11歲就能做出人生第一齣長篇歌劇《仙履奇緣》（Cinderella）。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 仙履奇緣 歌劇 神童 莫札特
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：現代莫札特！11歲神童首齣歌劇艷驚四座


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.