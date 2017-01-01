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北韓金正恩：今年洲際飛彈試射進入收尾階段

北韓領導人金正恩按慣例於元旦發表新年賀詞，傳達新一年的國家政策方向。（美聯社）

2017-01-01  12:21

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩今天中午發表2017年新年賀詞，發表了「今年全民族應合力開啟自主統一之路」、「需自主開發更多武器」、「洲際彈道飛彈試射進入收尾階段」等言論。

根據《韓聯社》報導，金正恩的新年賀詞在平壤時間今天中午12時發表，金正恩從2013年起每年都以先錄後播的方式發表新年賀詞，2013年至2015年則由朝鮮中央電視台在上午9時許播出視頻，2016年改於平壤時間中午12時播出視頻。

金正恩的新年賀詞發言內容，對於北韓具有絕對價值，提示新的一年的全國政策目標。今年韓美兩國都將進行政權交替，加上北韓核武開發可能進入關鍵時期，因此金正恩在新年賀詞發出何種資訊，備受外界關注。

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