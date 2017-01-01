| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
妙齡女遭棄屍案 疑另有男子涉嫌 又漲了！中油宣布明晨起汽柴油皆漲0.4元 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 國際

屁孩跨年晚會喊「有炸彈」 被逮進警局跨年

柏林布蘭登堡門跨年晚會，煙火炫目，連戒備警力都忍不住拍照。（路透）

2017-01-01  11:59

〔即時新聞／綜合報導〕玩笑別亂開！在德國柏林（Berlin）的跨年晚會上，一名男子在現場高喊「有炸彈」，遭到警方當場逮捕，得在警局跨年。

綜合外媒報導，一名男子在柏林布蘭登堡門（Brandenburg Gate）的跨年晚會上，在現場高喊三聲「有炸彈」，遭到警方當場逮捕，柏林警方網路上使用標籤「不好笑」（#notfunny）說，這名男子「現在正在和我們一起慶祝，歡迎2017的到來」，並且還要面對起訴。

日前柏林才發生卡車衝撞人群的恐怖攻擊，造成12人死亡；這次跨年活動，德國警方嚴陣以待，大型混凝土塊放置在安全警戒線周邊，以防止再度發生卡車攻擊。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 恐攻 柏林 開玩笑
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：屁孩跨年晚會喊「有炸彈」 被逮進警局跨年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.