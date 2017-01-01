屁孩跨年晚會喊「有炸彈」 被逮進警局跨年
2017-01-01 11:59
柏林布蘭登堡門跨年晚會，煙火炫目，連戒備警力都忍不住拍照。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕玩笑別亂開！在德國柏林（Berlin）的跨年晚會上，一名男子在現場高喊「有炸彈」，遭到警方當場逮捕，得在警局跨年。
綜合外媒報導，一名男子在柏林布蘭登堡門（Brandenburg Gate）的跨年晚會上，在現場高喊三聲「有炸彈」，遭到警方當場逮捕，柏林警方網路上使用標籤「不好笑」（#notfunny）說，這名男子「現在正在和我們一起慶祝，歡迎2017的到來」，並且還要面對起訴。
日前柏林才發生卡車衝撞人群的恐怖攻擊，造成12人死亡；這次跨年活動，德國警方嚴陣以待，大型混凝土塊放置在安全警戒線周邊，以防止再度發生卡車攻擊。
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