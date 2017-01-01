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寒光閃閃！2千年前青銅劍出土 連考古專家都驚嘆

一把2000年前的青銅劍，讓考古專家都驚歎。（圖擷取自微博）

2017-01-01  12:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南考古最近有新發現，一把2000年前的青銅劍出土，雖然已有20個世紀的歷史，但劍從劍鞘裡抽出來的一剎那，還帶著寒光。連考古工作者也都不禁紛紛發出了「臥槽」的驚呼，直呼「這真是神兵現世了」。

綜合媒體報導，「河南考古」官方微博在12月30日發布消息，放出一把2000年前的青銅劍，是從河南信陽市陽城址18號戰國墓中出土。雖然目前沒有公開展出的計畫，但考古專家正盡力對它做最完善的保護，讓它將來在博物館展出時仍然是寒光閃閃。

後來「河南考古」又放出一段影片，記錄青銅劍的出鞘過程，讓許多考古迷翹首以盼，連小編本人也說激動到睡不著。網友還驚嘆得將它做成詩，「寶劍出鞘，寒光畢現，兩千歲月，誰與爭鋒」。許多網友在微博上表示，「寶劍！太酷了！好激動」、「每把古劍身上一定都有個非凡的故事...」、「哇！這顏色！巔峰之作」等。

相關影片請見：

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  • 劍從劍鞘裡抽出來的一剎那，帶著寒光。（圖擷取自微博）

    劍從劍鞘裡抽出來的一剎那，帶著寒光。（圖擷取自微博）

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標題：寒光閃閃！2千年前青銅劍出土 連考古專家都驚嘆


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