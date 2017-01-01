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超狂太空人！ 無重力下進行假人挑戰

法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）和國際太空站的同事們，趁著休息的機會一起投入假人挑戰。（圖擷自Thomas Pesquet臉書）

2017-01-01  11:01

〔即時新聞／綜合報導〕在世界各地近期最夯的「假人挑戰」，連太空人也來尬上一腳，而且選擇在無重力狀態下進行，不注意看還讓人以為他們真的凍結在半空中，過程中太空人除了得維持平衡還要避免自己移動，難度想必比雙腳站在地上還要高。

法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）日前在臉書PO出了一段影片，透露自己和國際太空站的同事們，趁著休息的機會一起投入假人挑戰。影片中可以看到5名太空人在無重力下漂浮，甚至連筆電、工具箱也浮在半空中。

佩斯凱笑稱這個場景看起來有點科幻詭異，但他的影片吸引大批網友點閱，目前已將近百萬人次觀看，許多人都驚呼無重力假人挑戰看起來很夢幻，但也有人笑稱還好這不是冰桶挑戰，否則太空人可能就要遭殃了。

佩斯凱臉書影片請見：

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  • 太空人在無重力下漂浮，不注意看還讓人以為真的凍結在半空中。（圖擷自Thomas Pesquet臉書）

    太空人在無重力下漂浮，不注意看還讓人以為真的凍結在半空中。（圖擷自Thomas Pesquet臉書）

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