| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約25大球星 林書豪、田中將大入榜 嘉義縣治特區 妙齡女疑遭虐死棄屍 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 國際

不用武力解決台灣？ 路透：中國揚言經濟封鎖

《路透社》報導指出，近來有中國北京高層人士說，要避免台灣走向獨立可不用透過戰爭，只要經濟封鎖台灣就可達成目的。（歐新社）

2017-01-01  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國準總統川普與總統蔡英文通話，造成中國官方與社會輿論高度緊張，有外媒報導指出，近來有中國北京高層人士說到，要避免台灣走向獨立的方法可不用透過戰爭，只要經濟封鎖台灣就可達成目的。

據《路透社》報導，如何解決台灣問題，在最近幾個星期間成為中國解放軍高層的熱門話題，目前還不清楚北京當局是否作出任何決定，但一名在北京定期與軍方高層會面的官員說，如果台灣想製造麻煩，中國也可以，他還說「而且我們會重擊台灣」。

一名與解放軍經常接觸的退休資深官員更揚言，中國不需發動戰爭就能讓台灣屈服，只要在經濟上孤立台灣，沒有直航與經貿往來就撐不了太久，完全不需要透過戰爭。

一位不具名的美國國防官員則表示，中國在過去一個月做出不少挑釁動作，如派出航空母艦繞台灣進行演習、成功挖腳台灣友邦聖多美普林西比。

報導也提到，我國國防部發言人陳中吉被問到，台灣要如何應對中國挑釁？他則說台灣有充分準備，會做最壞及最好的打算。

相關連結請見

路透社

一名與解放軍經常接觸的退休資深官員揚言，只要在經濟上孤立台灣，沒有直航與經貿往來就撐不了太久，完全不需要透過戰爭。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 台灣 戰爭 武力 經濟 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：不用武力解決台灣？ 路透：中國揚言經濟封鎖


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.