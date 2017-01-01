| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
妙齡女遭棄屍案 疑另有男子涉嫌 又漲了！中油宣布明晨起汽柴油皆漲0.4元 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 國際

北韓自稱跨年煙火「世界最棒」 英媒評很「落漆」

北韓民眾們興奮上街看跨年煙火。（圖截自英國鏡報）

2017-01-01  11:23

〔即時新聞／綜合報導〕為迎2017年的到來，北韓這次也加入跨年放煙火的行列，更自誇「世界最棒」，卻有外媒酸北韓的煙火單調、沒有特色，根本比不上紐約、雪梨等地。不過，有台灣網友稱讚北韓的煙火比台北厲害，引起網友討論。

英國《鏡報》報導，北韓的跨年煙火在金日成廣場上施放，但內容缺乏特色，完全比不上雪梨、杜拜、香港等其他城市，透過一段紀錄北韓跨年煙火的影片看來，雖然北韓民眾們都很捧場，不斷鼓掌、歡呼，感謝政府為他們準備了新年第一場「表演」，但仍然改變不了煙火內容乏善可陳的事實，這場自稱是「世界上最棒」的煙火顯然十分「落漆」。

不過，有網友在PTT八卦板上po文表示：「北韓的跨年煙火秀規模不下雪梨歌劇院，曾幾何時台灣放煙火連北韓都輸？」引起網友討論，有網友附和「看到新聞報導，感覺還行」、「台北輸了」，不過，大多數的網友則酸：「你確定不是發射火箭嗎？」、「人家在飛彈試射你不要這樣」、「煙火怎麼比得上飛彈」、「煙是香菇狀的嗎？」、「蕈狀雲超讚」。另外也有網友諷「北韓還有更棒的煙火秀，必要時會放出來。」更有人擔心，若煙火施放失敗，負責的工作人員恐怕會「自己變煙火」。

廣告
  • 外媒認為北韓的煙火「仍有進步空間」。（圖截自英國鏡報）

    外媒認為北韓的煙火「仍有進步空間」。（圖截自英國鏡報）

  • 金日成廣場前的絢爛煙火。（圖截自英國鏡報）

    金日成廣場前的絢爛煙火。（圖截自英國鏡報）

  • 北韓民眾們專心看著煙火，僅有極少數的人拿著手機拍照。（圖截自英國鏡報）

    北韓民眾們專心看著煙火，僅有極少數的人拿著手機拍照。（圖截自英國鏡報）

  • 整個施放過程大約100秒。（圖截自英國鏡報）

    整個施放過程大約100秒。（圖截自英國鏡報）

  • 北韓跨年煙火一幕。（圖截自英國鏡報）

    北韓跨年煙火一幕。（圖截自英國鏡報）

  • 雖然煙火花招不多，但仍看得出北韓想營造「大場面」的決心。（圖截自英國鏡報）

    雖然煙火花招不多，但仍看得出北韓想營造「大場面」的決心。（圖截自英國鏡報）

  • 北韓今年加入跨年放煙火的行列，北韓民眾在煙火前開心揮別2016年。（圖截自英國鏡報）

    北韓今年加入跨年放煙火的行列，北韓民眾在煙火前開心揮別2016年。（圖截自英國鏡報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2017 北韓 煙火 跨年 金日成廣場 金正恩
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：北韓自稱跨年煙火「世界最棒」 英媒評很「落漆」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.