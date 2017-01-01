北韓自稱跨年煙火「世界最棒」 英媒評很「落漆」

北韓民眾們興奮上街看跨年煙火。（圖截自英國鏡報）

2017-01-01 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕為迎2017年的到來，北韓這次也加入跨年放煙火的行列，更自誇「世界最棒」，卻有外媒酸北韓的煙火單調、沒有特色，根本比不上紐約、雪梨等地。不過，有台灣網友稱讚北韓的煙火比台北厲害，引起網友討論。

英國《鏡報》報導，北韓的跨年煙火在金日成廣場上施放，但內容缺乏特色，完全比不上雪梨、杜拜、香港等其他城市，透過一段紀錄北韓跨年煙火的影片看來，雖然北韓民眾們都很捧場，不斷鼓掌、歡呼，感謝政府為他們準備了新年第一場「表演」，但仍然改變不了煙火內容乏善可陳的事實，這場自稱是「世界上最棒」的煙火顯然十分「落漆」。

不過，有網友在PTT八卦板上po文表示：「北韓的跨年煙火秀規模不下雪梨歌劇院，曾幾何時台灣放煙火連北韓都輸？」引起網友討論，有網友附和「看到新聞報導，感覺還行」、「台北輸了」，不過，大多數的網友則酸：「你確定不是發射火箭嗎？」、「人家在飛彈試射你不要這樣」、「煙火怎麼比得上飛彈」、「煙是香菇狀的嗎？」、「蕈狀雲超讚」。另外也有網友諷「北韓還有更棒的煙火秀，必要時會放出來。」更有人擔心，若煙火施放失敗，負責的工作人員恐怕會「自己變煙火」。