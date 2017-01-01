通話後不排除再和蔡英文會面？川普鬆口說...

川普被媒體問到是否與蔡英文見面。（路透）

2017-01-01 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普與總統蔡英文在上個月2日通電話，成為全球話題新聞，蔡英文本月7日將會出訪拉丁美洲，去和回程都會過境美國，外界關注蔡英文與川普是否會直接見面，對此川普也回應這個問題。

《路透》報導，川普在佛州當地時間12月31日晚上和妻子一起參加一場俱樂部舉辦的跨年活動時，被問到是否會和台灣總統蔡英文見面？他回答：「我們拭目以待（we'll see）意思有再看看、拭目以待、到時候再說等意思。」