中國公廁突爆炸 1死7傷

昨天中國陝西一座公廁爆炸。（圖擷取自西部網）

2017-01-01 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西一座公廁在去年12月31日下午爆炸倒塌，造成1人死亡，7人受傷，經過初步調查後，懷疑是因沼氣引發爆炸。

綜合媒體報導，事發在中國陝西省榆林市的一座公廁，於昨日下午4時47分爆炸。事件發生後，救援人員趕往橫山辦事處楊市溝溝口公廁，用吊車吊起瓦礫，救出7名被困民眾，另外1名受難者被救出後已無生命跡象。

目前事故具體原因正在調查當中，初步懷疑是沼氣釀成，但有目擊者說疑似天然氣管爆炸。中國網友紛紛表示，「糞發塗牆」、「激起民糞」、「朝屎慕響」、「豆腐渣工程現原形」。