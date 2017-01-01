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「耶誕老公公」開槍掃射！土耳其夜店35死40多傷（更新）

一間位於伊斯坦堡的夜店於跨年夜遭到2名持槍歹徒開槍攻擊，造成現場至少35人死亡與40多人受傷。（美聯社）

2017-01-01  07:54

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其驚傳槍擊事件，一間位於伊斯坦堡的夜店於當地時間元旦凌晨1點半左右，遭到2名打扮成耶誕老公公的持槍歹徒開槍攻擊，造成現場至少35人死亡與40多人受傷。

綜合外媒報導，事發的夜店Reina位於伊斯坦堡貝西克塔斯（Besiktas）地區，據傳目前持槍歹徒仍在夜店內，土國特種部隊正準備要強行攻堅。另外，據現場目擊者指出，槍擊發生當時，有數百位民眾在建築裡。

伊斯坦堡市長沙辛（Vasip Sahin）已將夜店攻擊案定調為恐怖攻擊行動，但目前尚未有組織承認犯案。（更新時間08:58）

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  • 據現場目擊者指出，槍擊發生當時，有數百位民眾在夜店裡。（美聯社）

    據現場目擊者指出，槍擊發生當時，有數百位民眾在夜店裡。（美聯社）

  • 事發的夜店Reina位於伊斯坦堡貝西克塔斯地區，據傳目前持槍歹徒仍在夜店內，土國特種部隊正準備要強行攻堅。（圖截自網路）

    事發的夜店Reina位於伊斯坦堡貝西克塔斯地區，據傳目前持槍歹徒仍在夜店內，土國特種部隊正準備要強行攻堅。（圖截自網路）

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