新年第一砲就受孕！調查：這一天晚上最受歡迎

2017-01-01 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕想要懷上新年第一胎嗎？最近一份英國研究發現，最佳受孕時間，就是在1月2日晚間10時36分，想要懷上新年第一胎要趕緊把握這時間點。

根據英國《太陽報》報導，英國網站「Channel Mums」最近一份統計資料，有23%的人想要在耶誕假期時嘿咻受孕，而且有17%的人在過去幾年就這麼做，6%的人今年還想這麼做。因為有73%民眾表示在這段期間有充足的時間和伴侶相處；48%的人認為在耶誕節能讓他們更快樂；36%的民眾會想要在耶誕期間嘿咻，因為他們喝醉了；27%的人表示，希望小孩能在9月出生，這樣就將會是學校班上年紀最大的。

根據統計發現，英國許多人是在9月26日出生，經過推算後，最佳的受孕日就落在1月2日。因為許多人在佳節過後，顯得無趣，就選擇做愛打發時間。而且有71%的民眾表示，最喜歡在晚間10時36分時做愛。

而伴侶間最愛的做愛姿勢，75%的人喜歡傳教士體位，36%是狗爬式體位，30%是老鷹式體位，19%是女上位騎乘體位。