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狂！屁股放沖天炮失敗 男子被煙火爆菊

男子將沖天炮放在屁股夾縫中固定，想要以其當作基座。（圖擷取自臉書）

2017-01-01  07:43

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都用會用煙火慶祝新的一年，國外當然也不例外。最近在臉書粉絲專頁「UNILAD」上，就分享一部影片，一名男子將沖天炮放在屁股夾縫中固定，想要以其當作基座，結果點燃沖天炮後，並沒有飛出，直接卡在屁股上引爆，在引爆時男子身體還抖動一下，看似非常緊張。

「UNILAD」昨日在臉書上發文，說道「遲到的年度白癡競爭者」。引起網友熱烈迴響，「那個白癡會因為沖天炮幾個月沒辦法坐著」、「太狂了」、「菊花炸裂」、「愚蠢的白痴」、「競爭者？他已經贏了」等。

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