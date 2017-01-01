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藍可兒翻版？ 女子進電梯後離奇失蹤1星期

在重慶一間醫院實習的21歲女子張亞群，在上月23日突然失蹤，她的家人看過醫院的閉路電視影帶，發現張亞群在當天進入電梯後就沒出來過。（圖截自網路）

2017-01-01  07:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省發生一起離奇失蹤事件，有外媒報導指出，在重慶永川一間醫院實習的21歲女子張亞群，在上月23日突然失蹤，她的家人看過醫院的閉路電視影帶，發現張亞群在當天進入電梯後就沒出來過，尋遍整棟醫院也沒找到她的蹤影。

綜合外媒報導，張亞群於上月23日早上8點被同事發現沒有準時上班，同事打電話給她，但並沒有接聽，之後便一直處於失聯狀態。父親張志和得知女兒失蹤的消息後，便從湖北省漏夜趕到女兒上班的醫院。

張志和受訪表示，他看過醫院所有的閉路電視，但只看到女兒進入電梯後，就沒有出來過，他也把整棟樓都搜索一遍，就是找不到女兒。當地警方則追蹤張亞群的手機，發現最後的信號是在24日上午10點，發出的地點在永川雙石鎮，但之後手機就關機了。

該起失蹤事件引發中國網民議論紛紛，有人說這相當類似2013年的藍可兒案，有人則質疑，電梯內部一般都會設有閉路電視，為什麼總會在發生事情的時候就壞了？

張亞群（見圖）失蹤事件引發中國網民議論紛紛，有人說這相當類似2013年的藍可兒案。（圖截自網路）

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