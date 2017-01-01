聯合國安理會通過決議 支持敘停火協議
2017-01-01 03:44
〔中央社〕聯合國安全理事會今天無異議通過一項決議，支持俄羅斯和土耳其斡旋達成的敘利亞內戰停火協議。
俄羅斯和土耳其本週宣布的新停火協議，是試圖終結歷時將近6年敘利亞境內戰爭的今年以來第3次停火。
安理會通過的決議也對預定在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）展開和談的計畫，表示歡迎。聯合國斡旋的談判於2月在日內瓦復談前，敘利亞政府和反對陣營將參與在阿斯塔納舉行的和談。
安理會表決後，多位安理會的代表都發言表示樂見停火協議，但也指出，停火協議包含灰色地帶且其落實執行很脆弱。
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