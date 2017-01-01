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敘利亞危機 俄國伊朗總統同意密切合作

2017-01-01  03:00

〔中央社〕克里姆林宮發表聲明說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天在電話交談中，同意持續展開密切協調，致力終結敘利亞危機。

克里姆林宮說，兩國領導人一致認為，俄羅斯和土耳其斡旋達成的敘利亞新停火協議以及在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）展開和談計畫，至關重要。

在敘利亞衝突中，俄羅斯和伊朗均強力支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

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