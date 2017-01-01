伊朗客機發動機故障折返 乘客均安

2017-01-01 02:28

〔中央社〕塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）報導，1架伊朗客機因為兩具發動機當中的一具故障，今天被迫折返德黑蘭麥拉貝德機場（Mehrabad airport），機上乘客全都平安。

伊朗學生通訊社（ISNA）引述塔班航空公司（Taban Airlines）公關經理表示，那架麥道MD-80客機（McDonnell Douglas MD-80）「因技術故障」折返。

伊朗航空公司飽受事故困擾，伊朗政壇人物將它歸咎於國際制裁，導致伊朗業者難以更新老舊機隊。

伊朗於12月與歐洲空中巴士公司（Airbus）及美國波音公司（Boeing）簽署採購約180架噴射機合約，是自1979年革命以來伊朗與西方國家簽訂的最大筆商業交易。首架飛機將於2017年交貨。