全球瘋跨年 各大城市接續邁入2017！
2017-01-01 01:25
香港煙火超絢爛。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕全球瘋跨年，迎接2017年到來，全球各大城市都舉辦跨年活動，台灣時間晚間7點由紐西蘭奧克蘭市揭開序幕，接著由澳洲雪梨接棒，台灣時間晚間11點日、韓兩國邁入2017，台灣與香港等地稍早也迎接新年。
紐西蘭奧克蘭市的「Sky Tower」率先揭開序幕，隨後澳洲雪梨港灣大橋也施放12萬枚煙火，吸引超過百萬人到雪梨港觀賞，日本則是度過最寧靜的跨年夜，包括東京、京都等地寺廟都以敲鐘方式為新年祈福，南韓民眾則在跨年夜到青瓦台「倒朴」。另外據傳北韓也在金正恩帶領下與民眾一同欣賞煙火表演。
台灣與香港為同一時區，稍早台北101施放2萬枚煙火，並首次搭配燈光秀，獲得許多民眾好評；香港則是維多利亞港邊施放約8分鐘煙火，搭配2017字樣，民眾驚呼連連。
隨後包括杜拜哈里發塔、德國柏林、英國倫敦、巴西里約熱內盧等城市都將陸續登場，最後壓軸則是紐約的時代廣場倒數跨年！
紐西蘭奧克蘭市為跨年活動揭開序幕。（路透）
澳洲雪梨跨年活動吸引百萬人參與。（路透）
日本東京不放煙火，以敲鐘、施放氣球取代，成為最祥和的跨年夜。（路透）
南韓人在跨年夜仍參與「倒朴」。（路透）
台北市政府跨年晚會，台北101施放2萬枚跨年煙火迎接2017的到來。（記者方賓照攝）
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