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川普賀歲還要嗆 祝新年快樂不忘酸對手

美國總統川普在推特貼祝賀文，仍不改大砲性格。（美聯社）

2016-12-31  23:28

〔即時新聞／綜合報導〕過年前還是很嗆！美國總統當選人川普（Donald Trump）當地時間31日上午在推特發祝賀文，不過內容不改大砲性格，他酸度爆表寫道，「新年快樂，給那些跟我鬥，卻輸得慘兮兮的人。」

今天是跨年夜，川普將在明年1月20日上任，他一早就在推特上向大家拜年，但內容超酸，他寫道「大家新年快樂，包括我的許多對手，還有那些跟我鬥，卻輸得慘兮兮、致手足無措的人。」

針對川普貼文，美國網友笑稱這是「川式經典」，還有人引用川普稱讚俄羅斯總統普廷「很聰明」說法，反酸川普這個貼文「不聰明」。

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  • 川普怒嗆對手，輸得慘兮兮。（圖擷自川普推特）

    川普怒嗆對手，輸得慘兮兮。（圖擷自川普推特）

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